اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مايو 2022 04:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

العقود الآجلة للخام الأمريكي تغلق عند أعلى مستوى من عقود برنت منذ مايو 2020

الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:45 م
العقود الآجلة للخام الأمريكي تغلق عند أعلى مستوى من عقود برنت منذ مايو 2020 النفط
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند أعلى مستوى من عقود برنت للمرة الأولى منذ مايو 2020، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم قدرتها على تعويضها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدي إلى تغير جيوسياسي في منطقة بحر البلطيق، موضحا أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في سعيهما لعضوية الناتو.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى،: عملنا على تأمين المصادر الدولية لدعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وعمليات التحقيق بجرائم الحرب، موضحا أن المهمة الأوروبية للتدريب العسكري في مالي معلقة ولم تلغ.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة

ظهور رئيس أوكرانيا مفاجأة حفل افتتاح مهرجان كان.. منح فورست ويتكر السعفة الذهبية الفخرية.. نجوم ونجمات العالم يزينون السجادة الحمراء للدورة الـ 75.. وجوليان مور وإيفا لانجوريا وروسي دي بالما أبرز الحضور.. صور

الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:26 م

ماكرون يتعهد لزيلينسكي باستمرار وزيادة شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:10 م

واشنطن تحشد مزيدا من الدول لدعم أوكرانيا واستمرار العقوبات على موسكو.. وزارة الخزانة تدعو اليابان وكندا لدعم كييف.. والمفوضية الأوروبية: تعاون نموذجى مع واشنطن بشأن العقوبات.. بوتين:سياسة أوروبا انتحار اقتصادي

الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة