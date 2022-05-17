العربية: مباحثات أمريكية ـ أوروبية شملت قضايا تتعلق بأمن الطاقة

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مباحثات أمريكية ـ أوروبية شملت قضايا تتعلق بأمن الطاقة فى ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده تمتلك معلومات تفيد بأن الجانب الأوكرانى فى المفاوضات يخضع لسيطرة بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال لافروف - في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا ليست دولة مستقلة حتى ولو كانت كييف تعتقد ذلك"، مضيفا أن الغرب ليس في حاجة إليها فهي باتت بالنسبة له مستهلكة.

وتابع قائلا: "يصلنا معلومات عبر قنوات مختلفة تفيد بأن أمريكا وبريطانيا تقودان المفاوضين الأوكرانيين وتوجهان حريتهم في المناورة"، مشيرًا إلى أن الغرب لا يحتاج إلى أوكرانيا، موضحا أن الغرب غير مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكييف.