الحكومة الفنلندية: الرئيس يقرر رسميا إخطار الناتو بطلب هلسنكى الانضمام لعضويته

كتب أحمد عرفة

أعلنت الحكومة الفنلندية، أن الرئيس الفنلندى، ساولي نينيستو يقرر رسميا إخطار الناتو بطلب هلسنكي الانضمام إلى عضويته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أهمية توسيع التعاون الدولى من أجل إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والتى وصفتها بـ"الهمجية".

وقالت يلين ـ في كلمة أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية أمام منتدى بروكسل اليوم الثلاثاء، إنه "من الضروري توسيع التعاون الدولي عبر الأطلسي لمواجهة كافة التحديات المشتركة التي تواجه الدول الأوروبية".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى موقف واشنطن الصارم تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدة استمرار واشنطن في التعاون من أجل تعزيز الدعم لأوكرانيا في ظل هذه الظروف الراهنة في كييف.