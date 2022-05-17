التموين: لدينا مخزون آمن من السلع الأساسية يكفى لـ6 أشهر

أيمن رمضان

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك زيادة سعرية كبيرة جداً طرأت على مستوى السلع والمنتجات فى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن هناك 194 دولة فى العالم حجمت إنتاجها ما قبل الحرب بما يعادل 94 تريليون دولار، وتابع: "يتصور الاقتصاديون مثل صندوق النقد والبنك منذ بداية الحرب أن الخسارة للاقتصاد العالمى بلغت 12 تريليون دولار".

وأضاف "عشماوى"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أنه فى حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لعدة أشهر مقبلة فإن كل شهر يمر يفقد الاقتصاد العالمى من 2.5 إلى 3 تريليون دولار، وهو ما يؤدى إلى انكماش الاقتصاد العالمى.

وطمأن عشماوى المواطنين بأن هناك مخزونا استراتيجيا آمنا للسلع الأساسية يصل لـ6 أشهر، متابعا: "لدينا مخزون آمن من السلع الاستراتيجية يكفى المواطنين فى حال المسحوبات الطبيعية للمواطنين لمدة 6 شهور".

وأردف عشماوى: "حدث انخفاض فى الاستثمار الأجنبى المباشر بسبب الحرب بقيمة 72% على مستوى العالم وطفرة كبيرة جدا فى أسعار المعادن على مستوى العالم، بحيث بلغت متوسط الزيادات السعرية من 80 إلى 85%".

وأكمل عشماوى: "طن القمح قفز من 238 إلى 435 دولارا قبل شهر قمنا بشرائه من الهند، واليوم بلغ 495 دولار، وهناك فرق أسعار فى الموازنة يتراوح من 130 إلى 135 مليار جنيه وانعكاسات الأزمة ممكن تصل 325 مليار جنيه".