البيت الأبيض: بايدن يلتقى قادة فنلندا والسويد لبحث انضمامهما إلى الناتو

كتبت ريم عبد الحميد

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يخطط للقاء قادة فنلندا والسويد يوم الخميس المقبل، بشأن خططهما للانضمام إلى حلف الناتو.



وبحسب بيان البيت الأبيض الذى نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية، فإن القادة سيناقشون تقدم فنلندا والسويد بطلب الانضمام إلى الناتو والأمن الأوروبى، وأيضا تعزيز الشراكات الوثيقة فى سلسلة من القضايا العالمية ودعم أوكرانيا.



وسيأتى لقاء بايدن برئيس فلنلندا ورئيسة وزراء السويد قبل أن يتوجه الرئيس الأمريكي فى رحلة هامة إلى آسيا الأسبوع المقبل.



وكانت كل من فنلندا والسويد قد أعلنتا فى الأيام الأخيرة، أنهما ستسعيان إلى الحصول على عضوية الناتو، وهو تطور كبير يأتى بعد الغزو الروسى لأوكرانيا.



وكانت المتحدثة باسم البيت البيض كارين جان بيير، قد أعلنت أمس الاثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال واثقة من أن الناتو سيتوصل إلى إجماع بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: نحن على ثقة من أننا كحلف سنتوصل إلى توافق في الآراء بشأن عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو إذا قررتا التقدم بطلب للعضوية.



وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالتصريحات الحالية لحكومتي فنلندا والسويد بشأن نيتهما السعي للحصول على عضوية الناتو، وسندعم بقوة هذه الطلبات عند تقديمها رسميا في بروكسل.



من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا ليس لديها مشكلات مع فنلندا والسويد، وانضمامهما ‏إلى حلف (الناتو) لن يشكل تهديدًا، لكنه سيثير ردًا.



وخلال حديثه في قمة منظمة ‏معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، الاثنين.‎، قال بوتين: "أما بالنسبة لتوسيع الناتو، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد ‏في الحلف وهما فنلندا والسويد - ليس لدى روسيا مشكلات مع هذه الدول. لذلك، بهذا المعنى، فإن ‏التوسع على حساب هذه الدول لا يشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا‎".‎