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الأرصاد: مصر بعيدة تماماً عن الكتل الهوائية المثيرة للعواصف الترابية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:40 م
الأرصاد: مصر بعيدة تماماً عن الكتل الهوائية المثيرة للعواصف الترابية د.محمود شاهين
أيمن رمضان

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الكتل الهوائية التي تؤثر على بعض الدول العربية الآن، ونتج عنها عواصف ترابية لن تؤثر على مصر، مشدداً على أن مصر بعيدة تماماً عن هذه الكتل الهوائية.
 
وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن مصر ستتعرض يومى السبت والأحد المقبلين إلى منخفض جوى يجعل درجات الحرارة تتراجع من 3 إلى 4 درجات مئوية، وتابع:" سيكون طقس ربيعى وفرص أمطار خفيفة وستتراوح درجات الحرارة من 26 إلى 27 درجة خلال ساعات النهار".
 
وأردف "شاهين"،:"رغم التغيرات المناخية التي تشهدها مصر ودول العالم، إلا أن هناك بعض الأمور الإيجابية مثل، أننا لم نشهد المنخفضات الخماسينية، والتي كانت ستجعل درجات الحرارة في القاهرة تصل لـ42 درجة خلال تلك الفترة".

درجات الحرارة

اخبار الطقس

الطقس

عواصف ترابية

سقوط أمطار


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