"إيني" الإيطالية: فتح حسابات باليورو والروبل لدفع ثمن الغاز الروسى

كتب أحمد عرفة

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة أنها قررت فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف "غازبروم بنك" لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة، وذلك امتثالا لطلب موسكو، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة إن واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو والآلية الجديدة تفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو.

وفى وقت سابق قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم قدرتها على تعويضها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدي إلى تغير جيوسياسي في منطقة بحر البلطيق، موضحا أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في سعيهما لعضوية الناتو.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى،: عملنا على تأمين المصادر الدولية لدعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وعمليات التحقيق بجرائم الحرب، موضحا أن المهمة الأوروبية للتدريب العسكري في مالي معلقة ولم تلغ.