ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن ماليار قولها -في بيان مصور صدر في وقت متأخر إن وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني وحرس الحدود أطلقوا معاً عملية لإنقاذ المدافعين عن ماريوبول المحاصرين على أراضي مصنع "آزوف ستال".



وأضافت المسئولة الأوكرانية أنه تم إجلاء 53 شخصًا أصيبوا بجروح خطيرة من "آزوف ستال" إلى منشأة طبية في مدينة نوفوازوفسك لتلقي الرعاية الطبية.