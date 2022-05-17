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أمين عام الناتو يلتقى غدا سفيرى السويد وفنلندا لدى الحلف

الثلاثاء، 17 مايو 2022 08:25 م
أمين عام الناتو يلتقى غدا سفيرى السويد وفنلندا لدى الحلف ستولتنبرج
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أمين عام الناتو ، ينس ستولتنبرج يلتقي غدا الأربعاء مع سفيري السويد وفنلندا لدى الحلف.

 

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده تمتلك معلومات تفيد بأن الجانب الأوكرانى فى المفاوضات يخضع لسيطرة بريطانيا والولايات المتحدة.

 

وقال لافروف - في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، "إن أوكرانيا ليست دولة مستقلة حتى ولو كانت كييف تعتقد بذلك"، مضيفا أن الغرب ليس في حاجة إليها فهي باتت بالنسبة له مستهلكة.

 

وتابع قائلا: "يصلنا معلومات عبر قنوات مختلفة تفيد بأن أمريكا وبريطانيا تقودان المفاوضين الأوكرانيين وتوجهان حريتهم في المناورة".

وأشار لافروف إلى أن الغرب لا يحتاج إلى أوكرانيا، موضحا أن الغرب غير مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكييف.

 

 

 


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