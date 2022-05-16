وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في برلين، وتناولا تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، والأمن الغذائي العالمي.

وأوضحت أن بلينكن شدد على الدعم القوي لأوكرانيا من الحلفاء والشركاء، وأطلع نظيره الأوكراني على تفاصيل دفعة المساعدة الأمنية الأمريكية الأخيرة لتعزيز دفاعات أوكرانيا، مجددا التزام الولايات المتحدة الدائم بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

من جهة أخرى، بحثت الولايات المتحدة وفرنسا مجموعة من القضايا المهمة والعلاقات الثنائية، لاسيما الحاجة الملحة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي الذي تفاقم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم، إن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس ساكلاي، فرنسا، قبل العشاء الوزاري لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وسلط وزير الخارجية الأمريكي الضوء على "نداء من أجل التحرك للأمن الغذائي العالمي" المقرر انطلاقه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 18 مايو، كما تطرق بلينكن ولودريان إلى الجهود المبذولة لتحقيق العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.