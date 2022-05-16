هل بول البشر يمكنه إنقاذ العالم من أزمة نقص الأسمدة الصناعية؟.. صحيفة إسبانية تجيب

فاطمة شوقى

تسببت الحرب في أوكرانيا في واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في العقود الأخيرة، وأدت إلى ارتفاع الأسعار ونقص الوقود ونقص الغذاء، التى تعتبر عواقب الهدوم الروسى الذي أمر به رئيسها فلاديمير بوتين، والذي يمكن أن يشتد مع مرور الأسابيع والأشهر.

وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إلى أن من أهم المنتجات الأكثر تضررًا هي الأسمدة الاصطناعية، حيث أن أسعارها ترتفع بشكل هائل ونقص الأسمدة يتسبب في البحث عن بدائل طبيعية أكثر، كما تتقلص احتياطيات العالم من الفوسفور ، ويواجه المزارعون نقصًا غير مسبوق، حيث تعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الأسمدة في العالم.

وأوضحت أن الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية تلوث المياه الجوفية وهي عامل رئيسي في تسريع تغير المناخ. وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 ، مشيرة إلى أن إنتاج واستخدام هذه الأسمدة يمثل 2.4٪ من الانبعاثات العالمية، ولذلك في بلدان مثل السويد ، وفرنسا ، وألمانيا ، وجنوب أفريقيا أو أستراليا ، تعمل المنظمات على إعادة استخدام النفايات البشرية لتقليل الاعتماد على الأسمدة التجارية ، مما يترتب عليه مشاكل بيئية واقتصادية، في هذه الأثناء ، ستجري باتل بورو ، وهي بلدة في الولايات المتحدة ، مسابقة يكون الهدف فيها "جمع البول الذي يمكن استخدامه لتخصيب المحاصيل".

وأوضحت الصحيفة أنه في حدث نظمه معهد ريتش إيرث ، وهو منظمة محلية غير ربحية ، تنافس حوالي 200 شخص على كأس البول الذهبي ، الذي يرى من لديه أفضل بول.

وتقوم المجموعة ببسترة البول المتبرع به وتزويد المزارع به بدلاً من الأسمدة الاصطناعية، يضمن المعهد احتواء البول الذي ينتجه الإنسان على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغذيات الدقيقة ، وهي عناصر تساعد النباتات على النمو.

لهذا السبب ، جهزت المنظمة معظم منازل متطوعيها بمراحيض تفصل البول حتى يمكن ضخه لاحقًا ونقله إلى حيث هو مطلوب.

وقال أبراهام نوي هايز ، مدير الأبحاث في معهد ريتش إيرث ، الذي يطور نظامًا داخليًا: "هذه طريقة أخرى لإعادة التدوير"، كما أوضح الباحث في الجامعة السويدية للعلوم الزراعية (SLU) ، بريثفي سيمها ، أنه من خلال إعادة تدوير البول "نقوي نظامنا الغذائي"، مشيرا إلى أن حوالي ثلث جميع النيتروجين والفوسفور المستخدم في الزراعة على مستوى العالم يمكن استبداله بالمغذيات التي يتم الحصول عليها من البول. تزداد هذه النسبة بشكل كبير في بلدان مثل أوغندا ، حيث يفضل استخدام البول وليس الأسمدة الاصطناعية ، بسبب ارتفاع الأسعار ".

لإعادة استخدام البول كسماد ، يجب فصله عن البراز ، وكذلك عن مياه المرحاض، حيث يمثل البول 1٪ فقط من مياه الصرف الصحي في محطات المعالجة الأوروبية ، ولكنه أحد المصادر الرئيسية للعناصر الغذائية ، مثل النيتروجين.