مقتل 3 أشخاص فى كولومبيا والسلطات تعرض مكافأة 30 مليون بيزو لاعتقال الجناة

فاطمة شوقى

قالت الشرطة الكولومبية إن ثلاث شباب تتراواح أعمارهم بين 18 و25 عاما، قُتلوا فى مقاطعة فالى ديل كاوكا بكولومبيا على أيدى مسلحين أطلقوا النار عليهم فى حديقة .

وقال الكولونيل إيفر يوفاني جوميز، القائد المسؤول عن شرطة فالي ديل كاوكا، للصحفيين إن الهجوم وقع في بلدة بوجا ، وفقا لصحيفة "الاونيبرسو" الاكوادورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضحايا هم ستيفنز رودريجيز ، 18 عاما ، و جيرمان فالديز روداس ، 19 عامًا ، وجان كاردونا ، 25 عامًا، كما أصيب شاب يبلغ من العمر 16 عامًا بجروح خطيرة ويعالج في مستشفى محلي.

وقال العقيد جوميز إن الضحايا "أحيلوا إلى مركز رعاية حيث ماتوا لاحقًا بسبب خطورة إصاباتهم"، مشيرا إلى أن السلطات تعرض مكافأة تصل إلى 30 مليون بيزو للقبض على مرتكبى الجريمة.

فى حين أن سكان محليون قالوا لوسائل إعلام محلية إن مسلحين على دراجات نارية أطلقوا النار على الشباب، الذين كانوا يتجاذبون أطراف الحديث في الحديقة.

بدأت السلطات المحلية التحقيق وعينت من أجله مجموعة خاصة مكونة من الشرطة القضائية والمخابرات وتم تنسيقها مع مكتب المدعي العام للقبض على المسؤولين عن المجزرة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تشهد كولومبيا مذبحة ، حيث أن فى مارس من هذا العام ، قُتل ثلاثة أشخاص في منزلهم في منطقة ريفية في بوجا، وهتزت فالي ديل كاوكا من قبل مذابح مثل تلك التي حدثت في 11 أغسطس 2021 ، عندما قُتل خمسة قاصرين في حي لانو فيردي في كالي ، المدينة الرئيسية في جنوب غرب البلاد.