مسئول روسى: وثيقة إعادة الصفقة النووية الإيرانية أصبحت على درجة عالية من الاستعداد

موسكو (أ ش أ)

صرح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن وثيقة العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة للتسوية بشأن البرنامج النووى الإيرانى أصبحت على مستوى عال من الاستعداد، وأن المشكلات المتبقية ذات طبيعة سياسية.

وقال ريابكوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أصبحت الوثيقة الآن على درجة عالية من الاستعداد ليتم اعتمادها. وهناك بعض المشاكل السياسية التي لا تتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على النص. وكل ما هو مطلوب من حيث وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة نفسها يمكن أن يتم حرفيا في غضون أيام قليلة".

وأضاف "كما لوحظ مرارا وتكرارا، عملت روسيا من أجل تحقيق نتيجة، وفيما يتعلق بمصالحنا -بما في ذلك في سياق التعاون النووي السلمي مع إيران- فإن النص مرضٍ تماما (بالنسبة لنا)".

وفي هذا الصدد، قال ريابكوف إنه إذا قال ممثلو الإدارة الأمريكية إن الاتفاقية "بعيدة المنال" ، فهذا يعني أنهم "أذاعوا نتائج مناقشاتهم الداخلية"، مشيرا إلى أن موسكو تأخذ هذه التصريحات في الاعتبار.