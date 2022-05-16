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لجنة التحقيق الروسية تطلب معلومات حول استخدام أوكرانيون لمواد سامة بكراماتورسك

الإثنين، 16 مايو 2022 10:30 م
لجنة التحقيق الروسية تطلب معلومات حول استخدام أوكرانيون لمواد سامة بكراماتورسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أنها ستطلب من وزارة الدفاع الروسية المزيد من المعلومات، حول استفزاز نفذه أوكرانيون بالقرب من مدينة كراماتورسك باستخدام مواد سامة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، إنها ستطلب التحقيق في إطار القضايا الجنائية المزيد من البيانات من وزارة الدفاع، من أجل إثبات استفزاز المتطرفين الأوكرانيين وتقديم تقييم قانوني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الخاصة الأوكرانية فجرت قذيفة تحتوي على طن من نترات الأمونيوم قرب بلدة مازانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

 


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