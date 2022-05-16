وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، "أن اليمن يشهد اليوم أهدأ فترة له منذ بدء الحرب، حيث تعد هذه الرحلات الجوية خطوة مهمة في زيادة تحسين حياة الشعب اليمني".. مضيفا أن "انطلاق أولى الرحلات الجوية التجارية من صنعاء منذ عام 2016، توضح الفوائد المستمرة للشعب اليمني من الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع تقريبا".

وأعرب البيت الأبيض عن شكره للمملكة العربية السعودية على قيادتها في المساعدة لتذليل العقبات أمام استئناف هذه الرحلات الجوية، فضلا عن تقديره لجهود الحكومة الأردنية والجمهورية اليمنية الجديدة في إنهاء الترتيبات لما يجب أن يكون أول رحلة منتظمة بين هذه الوجهات.

وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال ملتزمة بدعم سيادة اليمن واستقراره وأمنه وازدهاره من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني في تحديد مستقبل بلاده.