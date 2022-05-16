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الخارجية الروسية: رفع مستوى هستيريا العقوبات ضدنا لن يحفز الاقتصاد العالمى

الإثنين، 16 مايو 2022 11:13 م
الخارجية الروسية: رفع مستوى هستيريا العقوبات ضدنا لن يحفز الاقتصاد العالمى لافروف
كتب أحمد عرفة

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علقت وزارة الخارجية الروسية على بيان "مجموعة السبع"، موضحة أن إبعادها اقتصاديا وماليا ولوجيستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية : نلاحظ مرة أخرى أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجيستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وإعاقة تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعاني من موجات متواصلة من فيروس كورونا، وانتشار التضخم، وتشديد السياسة النقدية للائتمان في البلدان المتقدمة.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن رفع مستوى هستيريا العقوبات ضد روسيا لن يصبح تحت أي ظرف من الظروف عاملا من عوامل الاستقرار أو التحفيز للاقتصاد العالمي.

 


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