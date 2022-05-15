8 أشياء للحفاظ على صحتك طول حياتك.. منها تنويع الطعام

كتبت نهير عبد النبى

أسلوب الحياة الصحى هو طرقك للحفاظ على صحتك طول العمر وحمايتها من الأمراض المزمنة والخطيرة، لذلك ينصح دائما بالاهتمام بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية والحفاظ على رشاقة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع healthy فأن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها:

1: تناول أطعمة متنوعة

من أجل صحة جيدة ، نحتاج إلى أكثر من 40 عنصرًا غذائيًا مختلفًا ، ولا يمكن لطعام واحد توفيرها جميعًا، لا يتعلق الأمر بوجبة واحدة، بل يتعلق باختيار طعام متوازن بمرور الوقت سيحدث فرقًا!.

يمكن أن يتبع وجبة غداء غنية بالدهون عشاء قليل الدسم، بعد تناول جزء كبير من اللحم على العشاء ، ربما ينبغي أن تكون الأسماك هي الاختيار في اليوم التالي؟

2: اجعل نظامك الغذائي يعتمد على الكثير من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات



يجب أن يأتي حوالي نصف السعرات الحرارية في نظامنا الغذائي من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ، مثل الحبوب والأرز والمعكرونة والبطاطس والخبز، ومن الجيد تضمين واحدة على الأقل من هذه في كل وجبة ستزيد الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة ، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والمعكرونة والحبوب ، من كمية الألياف التي نتناولها.

3: الدهون



الدهون مهمة لصحة جيدة وعمل سليم للجسم ومع ذلك ، فإن الكثير منه يمكن أن يؤثر سلبًا على وزننا وصحة القلب والأوعية الدموية الأنواع المختلفة من الدهون لها تأثيرات صحية مختلفة ، ويمكن أن تساعدنا بعض هذه النصائح في الحفاظ على التوازن الصحيح

يجب أن نحد من استهلاك الدهون الكلية والمشبعة (التي تأتي غالبًا من الأطعمة من أصل حيواني) ، ونتجنب تمامًا الدهون المتحولة ؛ قراءة الملصقات تساعد في التعرف على المصادر.

إن تناول السمك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ، مع حصة واحدة على الأقل من الأسماك الزيتية ، سيساهم في تناولنا الصحيح للدهون غير المشبعة.

-عند الطهي ، يجب أن نغلي أو نخبز ، بدلاً من القلي ، إزالة الجزء الدهني من اللحوم ، واستخدام الزيوت النباتية.

4: تمتع بالكثير من الفواكه والخضروات



تعد الفاكهة والخضروات من أهم الأطعمة لإمدادنا بالفيتامينات والمعادن والألياف الكافية . يجب أن نحاول تناول 5 حصص على الأقل في اليوم على سبيل المثال ، كوب من عصير الفاكهة الطازجة في وجبة الإفطار ، وربما تفاحة وقطعة من البطيخ كوجبات خفيفة ، وجزء كبير من الخضار المختلفة في كل وجبة.

5: التقليل من تناول الملح والسكر



يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .





6: تناول الطعام بانتظام



يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات ، وخاصة وجبة الإفطار ، إلى الشعور بالجوع خارج نطاق السيطرة ، مما يؤدي غالبًا إلى الإفراط في تناول الطعام، يمكن أن يساعد تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات في السيطرة على الجوع ، ولكن لا ينبغي أن تحل الوجبات الخفيفة محل الوجبات المناسبة بالنسبة للوجبات الخفيفة ، يمكننا اختيار الزبادي ، أو حفنة من الفواكه أو الخضار الطازجة أو المجففة (مثل عصي الجزر) ، أو المكسرات غير المملحة .

7: اشرب الكثير من السوائل



يحتاج البالغون إلى شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من السوائل يوميًا! أو أكثر إذا كان الجو حارًا جدًا أو كانوا نشطين بدنيًا، فالماء هو أفضل مصدر بالطبع ويعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايتها من الامراض.

8: الحفاظ على وزن صحي للجسم



يعتمد الوزن المناسب لكل منا على عوامل مثل جنسنا وطولنا وعمرنا وجيناتنا إن الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن تزيد من مخاطر الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسرطان .