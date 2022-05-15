لأول مرة.. النمسا بلا حالات وفاة بـ"كورونا" وتخصيص مليار يورو لدعم التمريض

ونوه الوزير النمساوي في تصريح اليوم ، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، إلى حدوث انخفاض كبير في عدد مرضى كورونا في المستشفيات والتبليغ عن 732 حالة، وأيضا فى وحدات العناية المركزة تم تسجيل 58 حالة، حيث تعافي من الفيروس 4 ملايين و135 ألفا و885 حالة من إجمالي الاصابات 4 ملايين و212 الفا و492 حالة .

ولفت وزير الصحة النمساوي إلى عودة الحكومة لجعل التطعيم من الفيروس على أساس طوعي.. مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت مليار يورو لتحسين أوضاع العاملين في قطاع التمريض، على أن تخصص لزيادة الرواتب وإعادة التدريب كما تم توفير 75 ألف وظيفة إضافية في هذا القطاع حتى عام 2030 .