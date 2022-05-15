كورونا يطرق باب كوريا الشمالية.. كيف ستتعامل بيونج يانج مع الجائحة؟

كتب محمد جمال

تواجه كوريا الشمالية العديد من المصاعب بعد تفشى فيروس كورونا بها، ولعل أكبر تلك المصاعب هى أنها لا تملك الوسائل الأكثر فعالية في التعامل مع فيروس كورونا، وبحسب "بى بى سى"، فالسكان لم يستفيدوا من التلقيح، وإذا افترضنا أن عدد الإصابات قليل جدا حاليا، فإنهم معرضون للفيروس على نطاق واسع وبما أنهم غير محصنين فمن المتوقع أن يسجل بينهم عدد كبير من الوفيات ومن حالات المرض الشديدة.

هذا فضلا عن اختبارات الكشف عن الإصابة محدودة في البلاد، حسب منظمة الصحة العالمية التي تقول إن كوريا الشمالية أجرت 4 ألف اختبار منذ بداية الجائحة، أما في كوريا الجنوبية، التي جعلت من الاختبارات والمتابعة، جوهر برنامجها، فبلغ عدد الاختبارات 172 مليونا.

وكان جمع البيانات من بين الوسائل المهمة بالنسبة لعديد من الحكومات، ولكن هذه المسألة تثير الالتباس في كوريا الشمالية. فقد نقلت وسائل الإعلام الرسمية السبت تسجيل نصف مليون حالة حمى غير معروفة السبب، وهو دليل على صعوبة التأكد من عدد إصابات كوفيد.

ليبقى أمام كوريا الشمالية اللجوء إلى وسيلة واحدة في مواجهة تفشي الفيروس وهي الإغلاقات، ولكن هل ستدفع كوريا الشمالية ثمن الإغلاق مثل شنجهاى، فالناس في شانجهاي يشتكون من الظروف التي يعيشون فيها، ومن نقص الغذاء والرعاية الصحية.

فى هذا الصدد، حذر الخبراء من أن الظروف المعيشية ستكون أسوأ مما عليه في شانجهاي لو أن كوريا الشمالية اقتدت بالصين في فرض الإغلاق، ليبقى السؤال هل ستصمد كوريا الشمالية أمام الجائحة ؟