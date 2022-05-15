عروض راقصة لطرد الأرواح الشريرة عن المتضررين من كورونا بكوريا الجنوبية

كتب محمد جمال

شهد قصر تشانج دوك كونج الملكى فى عاصمة كوريا الجنوبية، سيئول، اليوم، احتفالية رمزية لطرد الأرواح الشريرة من أجل التجار المتضررين من فيروس كورونا.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية إن ساحة القصر شهدت رقصات مستوحاة من طقس "ناريه" لدرء الأرواح الشريرة في عصر مملكة جوسون (1392-1910) لدعم التجار المحليين المتضررين من كورونا.

وأفادت الوكالة بأن الطقس "ناريه" كان يقدم من قبل أشخاص ملثمين فى عصر جوسون وتطور تدريجيا إلى رقصة لمقاومة مجموعة أوسع من التأثيرات السلبية، بما في ذلك الأمراض المعدية والأرواح المختلفة التي يُعتقد أنها مسؤولة عن الكوارث الاجتماعية والشخصية.

من ناحية أخرى، قال مسئول كبير فى الحكومة الكورية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن سول تدرس بنشاط اقتراح كوريا الشمالية لعقد اجتماع على مستوى العمل لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث عرض الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول إرسال اللقاحات إلى الشمال بعد اعتراف بيونج يانج بتفشى الفيروس لأول مرة.

وذكر المسئول - وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الحكومة تنظر بنشاط في اقتراح عرض رسمي لكوريا الشمالية في أوائل الأسبوع الجاري لعقد اجتماع على مستوى العمل بشأن توفير اللقاحات، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط للتوصل إلى وضع اقتراحها للشمال بعد إجراء مشاورات مع الوكالات ذات الصلة فى وقت مبكر.

وأفاد المسئول بأن موقف الحكومة هو أنها بحاجة إلى تقديم عرض مباشر لكوريا الشمالية بشكل منفصل عن إعلان الخطة للصحافة الكورية الجنوبية بغض النظر عن كيفية رد الشمال.