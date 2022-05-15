بيلاروسيا: قيود الغرب علينا أوقفت جميع صادراتنا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء بيلاروسيا، رومان جولوفتشينكو، أن القيود التي فرضتها الدول الغربية على بلادنا أوقفت جميع صادرات الجمهورية تقريبا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الوزراء بيلاروسيا، إنه بسبب العقوبات، تم حظر جميع صادرات بيلاروس تقريبا إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، وهذا، مبلغ يتراوح بين 16 و18 مليار دولار سنويا.

وأوضح رئيس الوزراء بيلاروسيا، أن بلاده تعمل على إعادة توجيه هذه الصادرات إلى أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وفى وقت سابق قالت صحيفة واشنطن بوست إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن فى الأيام القادمة على حزمة مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار، والتي تقدم لأوكرانيا صواريخ ومدفعية وطائرات بدون طيار. إلا أن الأمر الذى لا يزال غير واضح هو قدرة واشنطن على مواصلة تعقب تلك الأسلحة القوية مع دخولها إلى واحد من أكبر مراكز الإتجار فى أوروبا.

ولفتت الصحيفة إلى أن سوق الأسلحة غير المشروعة فى أوكرانيا قد تضخم منذ الغزو الروسى الأولى فى عام 2014، مدفوعا بفائض من الأسلحة السائبة وقيود محدودة على استخدامها.

وهذه الحقيقة غير المريحة للولايات المتحدة وحلفائها تأتى فى ظل مناشدات عاجلة من الرئيس فولوديمير زيلينسكى لتقديم المدفعية المطلوبة لمواجهة القوات الروسية فى شرق البلاد وجنوبها. وكانت مناشدات زيلينسكى سببا فى توحد المشرعين فى مجلس النواب خلف طلب التمويل الأخير فى تصويت بموافقة 368 مقابل رفض 57 يوم الخميس.