الرئيسة اليونانية تصل هانوي في زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

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وصلت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ووفد يوناني رفيع المستوى إلى هانوي اليوم /الأحد/ في مستهل زيارة رسمية لفيتنام تستغرق أربعة أيام بدعوة من الرئيس نجوين شوان فوك.



وذكرت صحيفة فيتنام بلس المحلية أنه كان في استقبال الرئيسة اليونانية والوفد المرافق لها في مطار نوي باي الدولي، رئيس المكتب الرئاسي لو خانه هاي، والسفير الفيتنامي لدى اليونان لو هونغ ترونج ، ونائب وزير الخارجية فام كوانج هيو.



ومن المقرر أن تبحث الرئيسة ساكيلاروبولو - خلال زيارتها - سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الرئيس نجوين شوان فوك ، كما ستقوم بزيارة مجاملة للأمين العام للحزب نجوين فو ترونج، وتلتقي برئيس الجمعية الوطنية فونج دينه هيو.



وتأتي هذه الزيارة في سياق تطور الصداقة بين فيتنام واليونان بشكل مثمر، ومن المتوقع أن تسهم في ترسيخ الثقة السياسية وتعميق التعاون متعدد الأوجه بين البلدين.



ونمت معدلات التجارة بين البلدين بشكل سريع خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تجاوزت 446 مليون دولار أمريكي في عام 2021 ، بزيادة قدرها 33 % على أساس سنوي.



يذكر أن صادرات فيتنام إلى اليونان قد توسعت بقوة وحققت البلاد فائضًا تجاريًا كبيرًا مع اليونان.