وجاء على الموقع الرسمي للامم المتحدة أن التلوث الضوئى وتأثيره على الطيور المهاجرة يعتبر محور اليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يتم الاحتفال به في 14 مايو من كل عام.



ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "خفت الأضواء للطيور فى الليل"، وهي حملة عالمية تهدف إلى زيادة الوعى بالطيور المهاجرة وضرورة التعاون الدولي للحفاظ عليها.



وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 80 % من سكان العالم يعيشون تحت "سماء مضاءة"، وهو رقم أقرب إلى 99 % في أوروبا وأمريكا الشمالية. تتزايد كمية الضوء الاصطناعي على سطح الأرض بنسبة 2 % على الأقل كل عام ويمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير.



بدورها، قالت آمي فراينكل، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية:"للظلام الطبيعي قيمة حفظ مثل المياه النظيفة والهواء والتربة. تمثل أحد الأهداف الرئيسية لليوم العالمي للطيور المهاجرة 2022 في زيادة الوعي بقضية التلوث الضوئي وتأثيراته السلبية على الطيور المهاجرة. الحلول متاحة بسهولة، ونأمل في تشجيع صانعي القرار الرئيسيين على اعتماد تدابير لمعالجة التلوث الضوئي".



ويغير الضوء الاصطناعي الأنماط الطبيعية للضوء والظلام داخل النظم البيئية، ويساهم في موت ملايين الطيور كل عام. يمكن أن يتسبب التلوث الضوئي في تغيير الطيور لأنماط هجرتها وسلوكيات البحث عن الطعام والتواصل الصوتي، مما يؤدي إلى الارتباك والتصادم.



وافادت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم بأن التلوث الضوئي يمكنه تغيير أنماط هجرة الطيور وسلوكيات البحث عن الطعام والتواصل الصوتي، مضيفة أن الطيور المهاجرة تنجذب بالضوء الاصطناعي ليلا، لا سيما عند وجود سحابة منخفضة أو ضباب أو مطر أو عند الطيران على ارتفاعات منخفضة، ويمكن أن ينتهي بها الأمر بالدوران في مناطق مضاءة. تعرضها احتياطيات الطاقة المستنفدة لخطر الإرهاق والافتراس والاصطدام المميت بالمباني.



من جانبه، قال جاك تروفيليز، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الطيور المائية الأفريقية الأوروبية الآسيوية:"هناك تنوع هائل من الطيور، ينشط في الليل، ويعاني من آثار التلوث الضوئي. تتأثر العديد من الطيور المهاجرة ليليا مثل البط والإوز والزقزاق والطيور الرملية والطيور المغردة بالتلوث الضوئي الذي يتسبب في الارتباك والتصادم مع عواقب مميتة. تنجذب الطيور البحرية مثل طيور النوء ومياه القص بواسطة الأضواء الاصطناعية على الأرض وتصبح فريسة للجرذان والقطط".



وأقرت الأطراف في اتفاقية الأنواع المهاجرة في عام 2020 المبادئ التوجيهية بشأن التلوث الضوئي التي تغطي السلاحف البحرية والطيور البحرية وطيور الشواطئ المهاجرة.



ومن بين توصياتها، حددت المبادئ التوجيهية ستة مبادئ لأفضل ممارسات الإضاءة وتدعو إلى تقييمات الأثر البيئي للمشاريع ذات الصلة التي يمكن أن تؤدي إلى الضوء التلوث.



ولفت البيان الأممي إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار المصادر الرئيسية للتلوث الضوئي في موقع معين، والأنواع البرية المحتملة التي يمكن أن تتأثر، والحقائق حول القرب من الموائل المهمة ومسارات الهجرة.



وذكرت أنه يتم حاليا تطوير إرشادات جديدة تركز على الطيور البرية والخفافيش المهاجرة وسيتم تقديمها لاعتمادها في اتفاقية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية العام المقبل.



من ناحيتها، قالت السيدة فراينكل إن حلول التلوث الضوئي متاحة بسهولة. المزيد من المدن في جميع أنحاء العالم تتخذ تدابير لتعتيم أضواء المباني خلال مراحل الهجرة في الربيع والخريف، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.



ويتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة مرتين في العام، في ثاني يوم السبت في مايو وأكتوبر، تقديرا للطبيعة الدورية لهجرة الطيور وفترات ذروة الهجرة المختلفة فى نصفى الكرة الشمالى والجنوبى.



وقالت سوزان بونفيلد، مديرة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة:"اليوم العالمي للطيور المهاجرة هو دعوة للعمل من أجل الحفاظ على الطيور المهاجرة دوليا. بينما تسافر الطيور المهاجرة عبر الحدود لإلهام الناس وربطهم على طول الطريق، نهدف إلى استخدام اليومين في عام 2022 لزيادة الوعي بخطر التلوث الضوئي وأهمية السماء المظلمة لهجرات الطيور".