وزير الداخلية اللبناني: خطة أمنية شاملة استعدادا للانتخابات

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أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي وضع خطة أمنية شاملة بكافة تفاصيلها لتأمين الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 مايو المقبل، مؤكدا ضرورة منع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى خلل أمني ووقف الأنشطة الرياضية والمباريات ابتداء من غد وفقا للتعميم الصادر سابقا والتي نصت على وقف جميع المبارايات ابتداء من الغد وحتى 16 مايو المقبل.

جاء ذلك في تصريحات له عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن المركزي في الوزارة بحضور عدد من كبار القيادات الأمنية والعسكرية ومحافظي بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع وبعلبك الهرمل وعكار والنبطية.

وأكد مولوي الجهوزية الكاملة على كل المستويات الأمنية واللوجستية ابتداء من اليوم لمتابعة كل الأمور بتفاصيلها مع الإصرار على انجاح الاستحقاق الدستوري، موضحا أن جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمعلومات ستكون موجودة بشكل دائم لتفيد بكل الأمور.