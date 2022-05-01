وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف 319 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية

كتب : أحمد علوى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف 319 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية، ومقتل أكثر من 200 عنصر من القوات الأوكرانية، خلال اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف: "استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية 319 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، و12 موقعا للقيادة، ومستودعين للصواريخ والمدفعية"،وفقا لوكالة سبتوتنيك الروسية.

وأشار كوناشينكوف، إلى أن "سلاح الطيران العملياتي التكتيكي، وجه ضربات لموقعين للقيادة، وتسعة معاقل ومناطق تمركز للقوات الأوكرانية، وخمسة مستودعات للذخيرة والوقود".

وتابع قائلا: "أسفرت الضربات عن تصفية أكثر من 200 من القوميين و23 عربة مصفحة".

وأكد كوناشينكوف أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة 17 موقعا عسكريا في أوكرانيا خلال اليوم.

وفي السياق، أعلنت الدفاع الروسية، اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" وطائرتين مسيرتين، خلال اليوم.