نقيب العاملين بالصيد بدمياط: الإفراج عن طاقم مركب نور البحار المحتجز باليمن

أعلن عوض العلمى ممثل النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى بمحافظة دمياط عن الإفراج عن مركب (نور البحار) التى تم احتجازها بدولة اليمن بعد دفع الغرامة المقررة وسوف يغادر طاقم المركب الأراضى اليمن باكر للعودة للأراضى المصرية بالطائرة.

وأشار العلمى إلى أن المركب مملوكة لأحمد رمضان العفيفى وطاقم المركب الموجود على متنها: احمد محمد محمود طرابيه (الريس)، احمد فوزى مصطفى الخنيني، اسامة محمد حامد طرابيه، محمد على مصطفى عبدالله، حاتم محمد محمود ابو حجازى، احمد انور السيد طرابيه، احمد سعد محمود رجب (الميكانيكي)، يحيى عبد الفتاح عبد الباسط عطية، اسلام محمد الغريب الكفراوى، على نصر سالم سعيد، محمد كامل محمود حجازى، عبده عبد العنى محمد حجازى، محمود عبدالرحمن السيد اللواتي، عمر عبدالرحمن السيد اللواتي، محمد احمد الغريب شردي، اسامة عبده عبدالجليل حموده، محمد العربى احمد موسى، محمد محمد احمد الرشيدي، احمد خميس احمد عسكر، محمد خليل ابراهيم البدوى.