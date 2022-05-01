كلب البحر أشهرهم.. شاهد أنواع الفسيخ المفضلة للقناوية فى عيد الفطر (صور)

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من محل فسيخ بمدينة نقادة جنوب قنا والذى يعرض أنواع متعددة من الفسيخ أشهرها كلب البحر والراية التى يقبل على شرائها المواطنين قبل عيد الفطر المبارك ويتناولها عدد كبير خلال العيد وخلال أعياد شم النسيم.

وقال عاطف عبد الرحيم، إن هناك أنواع متعددة داخل المحل وأشهرها الراية الوسط والراية الكبير وكلب البحر ويوجد منه 3 أنواع وهو أعلى أنواع الفسيخ التى يفضلها العديد من الزبائن ولكن لا يتواجد بكثرة، لافتًا أنه هناك فسيخ فليه جاهز للأكل ويقبل على شرائه الزبائن.

وأوضح عبد الرحيم، أن عيد شم النسيم جاء هذا العام فى رمضان وأقبل عدد كبير من المسيحين على الشراء، وكذلك فى عيد الفطر يقبل الصائمين على الشراء، وتباع داخل المخل أحجام مختلفة معلبة من ربع كيلو إلى كيلو بحسب طلب الزبائن.

وأشار بائع الفسيخ، إلى أنه عمل فى مجال الصيد منذ 12 عاما وفى مجال بيع الفسيخ منذ 5 سنوات ويعمل بتجهيز الفسيخ فى المحل والوصول إلى درجة معينة من النضج ثم يقوم بعرضه للبيع.