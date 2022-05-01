اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الشباب والرياضة": 150 مشاركا بمنحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة تحت رعاية السيد الرئيس

الأحد، 01 مايو 2022 12:29 ص
"الشباب والرياضة": 150 مشاركا بمنحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة تحت رعاية السيد الرئيس منحة ناصر للقيادة

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي؛  مشاركة 150 قياديا من شباب دول عدم الانحياز والدول الصديقة في فعاليات الدفعة الثالثة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية، خلال شهر يونيو المقبل تحت شعار "تعاون الجنوب جنوب وشباب حركة عدم الانحياز"، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

أكد وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية في مصر بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تهتم بدعم وتأهيل الشباب من مختلف دول العالم  من خلال المنح التأهيلية التي تقدمها مصر  ، بالإضافة إلي المنح الفنية المتخصصة التي تقدمها الهيئات والوزارات المصرية، بما يساهم في فتح آفاق التنمية ونقل الخبرات والثقافات فى مختلف المجالات والتخصصات.

وتستهدف النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية ؛ 150 قياديا من شباب وفتيات دول عدم الانحياز والدول الصديقة من صناع القرار بالقطاع العام ، خريجي برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي ، القيادات التنفيذية بالقطاع الخاص .

كما يشارك بالمنحة ممثلي الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الإنحياز ، نشطاء المجتمع المدني ، رؤساء المجالس القومية للشباب ، أعضاء المجالس المحلية ، قيادات حزبية شابة ، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، الباحثين بمراكز البحوث الإستراتيجية والفكر، أعضاء النقابات المهنية، الإعلاميين والصحفيين، ورواد الأعمال الاجتماعيين .


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الشباب

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