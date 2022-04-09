10 خطوات تساعدك فى تسجيل عقارك.. تعرف عليها

كتب إبراهيم قاسم

سهلت التعديلات التى أدخلتها وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، على قانون الشهر العقارى والتوثيق، الإجراءات والأوراق والرسوم المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق فى مصر، بعد أن كانت تأخذ وقت طويل واحيانا تكون هناك استحالة فى عملية التسجيل.

"اليوم السابع" يرصد 10 خطوات ومعلومات هامة تساعد فى تسجيل العقارات والشقق بالشهر العقارى.

1-بدء تطبيق التعديلات الجديدة لتسجيل العقارات يوم 8 مايو المقبل

2- التوجه إلى المأمورية أو مكتب الشهر العقارى الذى يتواجد فيه العقار أو الشقة الراغب فى تسجيلها

3-إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا

4-تسجيل البيانات والمستندات على النموذج الذى أعدته مصلحة الشهر العقارى بحسب كل حالة

5-تقديم أصول المستندات وهى عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق

6-تقديم خريطة مساحية رقمية من أى الجهات التى أقرها القانون وعددها 5 جهات

7- دفع الرسوم التى تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه

8-يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة

9-يتم فحص الطلب خلال 30 يوما وحال استيفاء الطلب وعدم وجود طلب سابق عليه يُخطر المتقدم برسالة نصية

10-مأمورية الشهر العقارى تعلن الموافقة على الطلب ويسمح بالاعتراض من ذوى الشأن على التسجيل خلال 7 أيام، وفى حال عدم وجود معترض يتم التسجيل.