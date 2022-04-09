اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 12:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

10 خطوات تساعدك فى تسجيل عقارك.. تعرف عليها

السبت، 09 أبريل 2022 12:00 ص
10 خطوات تساعدك فى تسجيل عقارك.. تعرف عليها الشهر العقاري - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سهلت التعديلات التى أدخلتها وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، على قانون الشهر العقارى والتوثيق، الإجراءات والأوراق والرسوم المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق فى مصر، بعد أن كانت تأخذ وقت طويل واحيانا تكون هناك استحالة فى عملية التسجيل.
 
"اليوم السابع" يرصد 10 خطوات ومعلومات هامة تساعد فى تسجيل العقارات والشقق بالشهر العقارى.
 
 
1-بدء تطبيق التعديلات الجديدة لتسجيل العقارات يوم 8 مايو المقبل
 
2- التوجه إلى المأمورية أو مكتب الشهر العقارى الذى يتواجد فيه العقار أو الشقة الراغب فى تسجيلها
 
 3-إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا
 
4-تسجيل البيانات والمستندات على النموذج الذى أعدته مصلحة الشهر العقارى بحسب كل حالة 
 
5-تقديم أصول المستندات وهى عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق 
 
6-تقديم خريطة مساحية رقمية من أى الجهات التى أقرها القانون وعددها 5 جهات
 
7- دفع الرسوم التى تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه
 
8-يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة 
 
9-يتم فحص الطلب خلال 30 يوما وحال استيفاء الطلب وعدم وجود طلب سابق عليه يُخطر المتقدم برسالة نصية
 
10-مأمورية الشهر العقارى تعلن الموافقة على الطلب ويسمح بالاعتراض من ذوى الشأن على التسجيل خلال 7 أيام، وفى حال عدم وجود معترض يتم التسجيل. 
 
 
 

الشهر العقارى

تسجيل عقار

تسجيل شقة

تسجيل بالشهر العقاري

تسجيل فى الشهر العقارى

اشهار عقار

مأمورية الشهر العقارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئاسة فى أسبوع.. توجيهات رئاسية بتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعى الرأى الدينى الوسطى الرشيد والمستنير.. وتطوير معهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة.. ويوجه بتطوير منظومة الشهر العقارى

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:37 م

تعرف على أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقارى

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:00 م

انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات إجراءات التسجيل في الشهر العقارى

الأحد، 03 أبريل 2022 01:59 م

سجّل شقتك فى دقائق.. إجراءات سهلة فى لائحة قانون الشهر العقارى.. إنفوجراف

الأحد، 03 أبريل 2022 06:53 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة