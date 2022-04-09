وزير الدفاع النرويجى يقدم استقالته للحكومة بسبب علاقة غرامية سابقة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام نرويجية، إن وزير الدفاع أود روجر إينوكسن، قدم اليوم السبت استقالته، على خلفية علاقة غرامية قام بها منذ عام 2005.

وقالت صحيفة " e24 "، إن إينوكسن بدأ تلك العلاقة منذ عام 2005 عندما كانت شريكته لا تزال طالبة فى المدرسة الثانوية حيث بلغ عمرها حينذاك 18 عاما.

وقال إينوكسن فى تصريحات لوكالة الأنباء "إن تى بي" قائلا: "لقد اتخذت عدة قرارات سيئة، وسأقدم اعتذارا صريحًا عن أن أفعالى جعلت حياة الآخرين أكثر صعوبة".

وأضاف: "لقد أبلغت اليوم زعيم حزبى تريغفى سلاجسفولد فيدوم، ورئيس الوزراء جوناس غار ستور، أننى أريد الاستقالة من منصب وزير الدفاع".