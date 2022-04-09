اليوم السابع
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وزارة النفط العراقية: مسلحون يحرقون محطة وقود ويخطفون عاملا في الأنبار

السبت، 09 أبريل 2022 04:38 م
وزارة النفط العراقية: مسلحون يحرقون محطة وقود ويخطفون عاملا في الأنبار مسلحون - أرشيفية
وكالات

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أفادت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، بأن مسلحين هاجموا محطة لتعبئة الوقود واختطفوا عاملا وأحرقوا عددا من السيارات وصهاريج نقل الوقود في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، 500كم أقصى غربي العراق.

 

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن محطة تعبئة وقود الكبيسي في قضاء الرطبة في محافظة الأنبار تعرضت أمس الجمعة لهجوم من مسلحين احتجزوا عددا من المواطنين إضافة إلى حرق وإتلاف عدد من سيارات المواطنين وصهاريج الوقود واختطاف أحد موظفي المحطة.

 

وناشدت وزارة النفط، في بيانها، القوات الأمنية والعسكرية، "ملاحقة المجرمين وإلقاء القبض على منفذي الاعتداء من وتقديمهم للعدالة وضمان الحماية اللازمة للعاملين في القطاع النفطي والمنشآت النفطية".

 


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