نفحات رمضانية.. مسجد سيدى عمر الأفلاقى قبلة الصوفيين وملاذ المحرومين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

يعتبر مسجد العارف بالله عمر الإفلاقى بمدينة دمنهور، من أشهر المساجد بمحافظة البحيرة، وذلك لقيمته المعمارية وتاريخه العريق الذى يصل إلى أكثر من 200 عاما، ويقع مسجد سيدى عمر الافلاقى بوسط مدينة دمنهور فى الحى الذى سمى باسمه منذ قديم الزمان.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية تاريخ سيدى عمر الافلاقى الذى يرجع نسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور الحسينى المعاملى إمام وخطيب مسجد سيدى عمر إن العارف بالله عمر الإفلاقى، ينتمى إلى أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم وبالتحديد إلى الإمام الحسين رضى الله عنه ومن ذرية سيدى موسى أبى العمران الشقيق الأصغر لسيدى إبراهيم القرشى الدسوقى، والذى يمتد نسبه لسيدنا علي بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه، مضيفا أن المسجد مر بالعديد من أعمال الترميم كان آخرها منذ 4 سنوات، والتى تضمنت تطويرا شاملا فى أركان المسجد.

وأوضح إمام مسجد سيدى عمر الإفلاقى، أن هذا المسجد من أكثر المساجد شعبية بمدينة دمنهور ويتوافد عليه المئات من الأهالى خاصة فى شهر رمضان الكريم، و يعتبر قبلة لكافة الطرق الصوفية خاصة الطريقة العزمية التى تعقد به حضرات الذكر النبوية والجلسات الدينية منذ عدة سنوات.

واشار إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا داخل مسجد سيدى عمر ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين المصليين والرقابة على ارتداء الكمامات الواقية بالإضافة إلى تعقيم المسجد قبل الصلاة حرصا على سلامة المريدين.