اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 11:43 م
أكرم القصاص
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ميقاتى وسفير السعودية يتفقان على استكمال التعاون المثمر

السبت، 09 أبريل 2022 11:08 م
ميقاتى وسفير السعودية يتفقان على استكمال التعاون المثمر رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي
أ ش أ

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أكدت الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وسفير المملكة العربية السعودية بلبنان وليد البخاري، اتفقا على استكمال العمل الاخوي الإيجابي لأجل لبنان وعروبته.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من البخاري، العائد إلى بيروت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك، كما وجه إليه الدعوة إلى حفل افطار يقيمه في دار السفارة. 

وثمن السفير، جهود رئيس الحكومة في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب واعادة العلاقات اللبنانية السعودية إلى طبيعتها.

وأوضحت الحكومة اللبنانية أن الاتصال كان مناسبة لتأكيد عمق علاقات لبنان العربية وتقدير ميقاتي للخطوة الخليجية والسعودية، بشكل خاص بعودة السفراء الى لبنان كمقدمة لاستعادة هذه العلاقات عافيتها كاملة. 
 


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