مقتل شاب بالدقهلية على يد اثنين من الأهالى بسبب خلافات بينهم

الدقهلية شريف الديب

لقى شاب بقرية كفر النعمان التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد اثنين آخرين بعد خلاف بينهما فطعناه.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ إلى مأمور مركز ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول شاب 28 سنة جثة هامدة نتيجة عدة طعنات نافذة.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة "حمادة م ال" 28 سنة، نتيجة طعنات نافذة بالصدر أدت إلى وفاته.

وبالفحص والتحرى وسؤال شهود عيان اتهموا شخصين من أهالى القرية بارتكاب الجريمة بعد نشوب مشادة بينهما نتيجة خلافات حادة.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.