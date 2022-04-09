مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الألهى بكنيسة مارجرجس بالخصوص.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

صلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها والنائب البابوى لإيبارشية شبين القناطر، صباح اليوم، القداس الإلهى وأثناء صلوات القداس دشن نيافته أوانى لخدمة المذبح، وبعد صلوات القداس عقد نيافته الاجتماع مع الأباء الكهنة فى اجتماعهم الشهرى بكنيسة الشهيد مار جرجس والبابا ديسقورس بالخصوص.

وفى سياق أخر قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لإيبارشية شبين القناطر، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، في رحيل القمص صموئيل عبد المسيح.

ويعتبر القمص صموئيل عبد المسيح كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالخصوص، إيبارشية شبين القناطر، وتوفى عن عمر قارب 81 سنة وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت 29 سنة.

ولد القمص صموئيل في 5 يوليو 1941 وسيم كاهنًا يوم 28 فبراير 1993، وأقيمت صلاة تجنيزه بكنيسته بحضور مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر.

الانبا مرقس خلال الجتماع الشهرى



بعد صلوات القداس



تدشين أوانى جديدة



جانب من الاجتماع الشهرى



جانب من صلوات القداس