مستشفى الكرنك بالأقصر تجرى عملية ناجحة لتعديل حاجز أنفى لمريض بعد معاناة 5 سنوات

الأقصر - أحمد مرعى

استمراراً لنجاحات قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، تم إجراء عملية تعديل بالحاجز الأنفي باستخدام غضروف من ضلوع القفص الصدري للمريض لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

ويقول الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه نجح فريق جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بمستشفى الكرنك الدولي في التخفيف من معاناة شاب يبلغ من العمر 12 عاماً استمرت لمدة 5 سنوات، كان يعاني من خُراج مزمن في الحاجز الأنفي مما تسبب في إصابته بتشوه في الحاجز الأنفي مما تسبب في الشعور بالدوخة المستمرة وصعوبات في التنفس، واحتقان الأنف، والتهاب الجيوب الأنفية المتكرر.

ويضيف مدير مستشفى الكرنك الدولى، فى بيان صحفى، أنه قد قام فريق جراحة الوجه والفكين بإجراء عملية ناجحة، تم من خلالها إعادة بناء الحاجز الأنفي للمريض عن طريق أخذ غضروف من ضلوع القفص الصدري وإعادة زرعه مكان الحاجز الأنفي القديم، وشارك في إجراء العملية كلاً من الدكتور حمدان السعدي مدرس واستشاري جراحة الوجه والفكين والتجميل وجراحات أورام الرقبة بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور حاتم عادل أبوالحسن أخصائي ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بالمستشفى، والدكتور أيمن حسن أخصائي التخدير بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من تمريض العمليات هبه مصطفى وطه أحمد.

وأوضح الدكتور خلف عمر، أنه تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 300 جنيه فقط سددها المنتفع، فيما يصل سعر العملية في القطاع الخاص 20000 جنيه، وأُجريت العملية تحت إشراف كلاً من الدكتور زياد عبدالرؤوف اسماعيل مدير العمليات، والدكتور محمد حسن رئيس الأقسام الجراحية، والدكتور خلف الله أحمد عُمر مدير المستشفى، كما يمكن الكشف بعيادة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي يوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثامنة مساءاً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال مجاناً بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.