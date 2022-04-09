اليوم السابع
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مسئول أوروبى يزور مصر لعقد محادثات عن المناخ قبل مؤتمر CoP 27

السبت، 09 أبريل 2022 02:04 م
مسئول أوروبى يزور مصر لعقد محادثات عن المناخ قبل مؤتمر CoP 27 فرانس تيمرمانس
كتبت ـ هناء أبو العز

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يجرى نائب الرئيس التنفيذى للاتحاد الأوروبى،  فرانس تيمرمانس زيارة إلى مصر يومى الأحد والإثنين، لعقد اجتماعات رسمية مع ممثلي الحكومة وإجراء محادثات عن المناخ قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)  والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر. 
 
وسيلتقى تيمرمانس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد عبد العزيز ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد. 
 
وبالإضافة إلى المحادثات البناءة قبيل COP27 ، سيطرح تيمرمانس مناقشات حول شراكة متوسطية للهيدروجين الأخضر لتعزيز التواصل بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، مثل التحول إلى الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة ونماذج النمو الأخضر وتنوع مصادر الطاقة والتمويل المستدام وأسواق الكربون والتكيف.
 
 

المناخ

أوروبا

cop27

الاتحاد الأوروبى

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