مسؤول أمريكي: البلاد ستشهد ارتفاعا طفيفا في حالات كورونا الأسابيع المقبلة

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توقع أنتوني فوسي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، أن يكون هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الأسابيع المقبلة بالإضافة إلى زيادة محتملة في الخريف.

وقال فوسي - في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم السبت، "إننا نتوقع أنه خلال الأسبوعين المقبلين سنشهد ارتفاعًا طفيفًا في الحالات، ونأمل أن يكون هناك مناعة كافية حتى لا ينتهي بنا المطاف بدخول الكثير إلى المستشفيات".

وأضاف فوسي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن الزيادة في الإصابات قد تأتي نتيجة لتضاؤل ​​المناعة وتخفيف قيود كوفيد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وعندما سُئل فوسي عما إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه زيادة مماثلة في الخريف كما شهدتها البلاد على مدار العامين الماضيين، قال "إن الاحتمال وارد".