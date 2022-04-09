محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف أحد شوارع بنها ويوجه بسرعة الانتهاء..صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الرصف الجارية بشارع تامر عبد الفضيل بمنطقة أتريب بمدينة بنها، لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، والذي يبلغ طوله 450 مترا ويشرف على تنفيذه مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة، وقد بلغت نسبة التنفيذ ما يقارب 97.4%.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه اشتملت أعمال التطوير بالشارع على تغيير المرافق من الكهرباء والمياه وغرف التليفونات، وتم إستبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية، كما تم تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق، وإنشاء بالوعات أمطار جديدة بالشارع، وتم رصف الطبقة السطحية وجاري إستكمال باقي الأعمال.

وأكد "الهجان"، على تسوية ورفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من الأعمال وفقاً للمواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.

وعلى صعيد آخر أوضح محافظ القليوبية، حرصه الشديد على المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، مشيراً إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة.