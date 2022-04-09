محافظ الأقصر يقود جولة على مشروع المسار السياحى بالبياضية ويزور مستشفى إيزيس

الأقصر - أحمد مرعى

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة البياضية، وذلك برفقة المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، ومحسن ربيع نائب رئيس مركز ومدينة البياضية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ الأقصر، خلال الجولة أعمال توسعة ورصف الجانب الشرقي لطريق المسار السياحي بالبياضية بطول 3600 متر، والتي تأتي استكمالا لأعمال توسعة الجانب الغربي للمسار وأعمال تبطين الترعة الموازية للمسار، بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإيابا بين البرين الشرقي والغربي لمدينة الأقصر.

واستمع محافظ الأقصر خلال الجولة، إلى شرح عن الأعمال المنفذة التي تتضمن توسعة ذلك الجانب من المسار ليصل إلى عرض من 9 إلى 10 متر، وأعمال الرصف التي تتضمن كشط الأسفلت حتى طبقة الأساس وتجديد التربة تمهيدا لأعمال الرصف، حيث وجه المحافظ بتنفيذ أعمال الرصف وتركيب وطلاء البلدورات والتشجير طبقا للمواصفات القياسية بما يتماشى مع أهمية طريق المسار السياحي.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المدخل الشرقي لكوبري البغدادي الرابط بين شرق وغرب النيل، حيث تتضمن الأعمال تنفيذ خرسانة مطبوعة للجزر أسفل الكوبري وتركيب بلدورات وسط، وبلدورات حدائق وعمل انترلوك مشايات، وانترلوك من أول مبنى المطافي حتى مدخل الكوبري، ومساحات نجيل خضراء وطلاء أعمدة الكوبري.

ووجه المحافظ بتنفيذ أعمال رفع كفاءة للبلدورات الفرعية بالمنطقة وطلاء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالمنطقة، والاهتمام بأعمال الزراعات والتشجير بالمنطقة، كما وجه المحافظ بتطوير وتشجير ورفع كفاءة ميدان نافورة البغدادي، التي تقع بطريق المسار السياحي بالقرب من كمين البغدادي.

كما قام محافظ الأقصر بتفقد مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمترددين على المستشفى، حيث تفقد عدد من أقسام المستشفى ومنها حضانات حديثي الولادة، وقسم الغسيل الكلوي واطمأن على المرضى بالقسم وتحدث معهم عن الخدمة المقدمة إليهم ورضائهم عنها، موجها بتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى أمام مبنى المستشفى لتتناسب مع المظهر الجمالي للمستشفى.

كما توجه المحافظ إلى مستشفى الكرنك الدولي، حيث تفقد المحافظ عدد من أقسام المستشفى المختلفة، موجها بحسن معاملة المرضى وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، كما وجه المحافظ الشكر للأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهد في عملهم خلال الفترة الأخيرة، وموجها لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



محافظ الأقصر يقود جولة على مشروع المسار السياحى بالبياضية (1)



محافظ الأقصر يقود جولة على مشروع المسار السياحى بالبياضية (2)



محافظ الأقصر يقود جولة على مشروع المسار السياحى بالبياضية (3)



محافظ الأقصر يقود جولة على مشروع المسار السياحى بالبياضية (4)



محافظ الأقصر يقود جولة على مشروع المسار السياحى بالبياضية (5)