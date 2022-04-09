محافظ أسوان: منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمى هدفهما مكافحة الفساد

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه يوجد هناك تنسيق متواصل بين المحافظة وكافة الجهات الرقابية والمختصة لزيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته والتعريف بالأضرار المترتبة عليه، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يتواكب مع تنظيم المحافظة لفعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بإشراف من هيئة الرقابة الإدارية لإبراز كافة المحاور المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد بوجه عام باعتبارها من أخطر القضايا التى تواجه الدول وتسببها فى تعطل مسيرة العمل والبناء والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن محافظة أسوان تعمل حالياً على مكافحة الفساد الإدارى من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية، وإطلاق مشروع التحول الرقمى لكافة الخدمات بما يلبى آمال وطموحات جموع المواطنين لتعم الطمأنينة بين مؤدى الخدمة ومتلقيها على الوجه الأكمل.

وأوضح اللواء أشرف عطية، بأنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وإعداد خطة لرصد أى مخالفات أو شكاوى ، مع تفعيل دور لجنة التفتيش والمتابعة بالمحافظة على كافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها والمراكز التكنولوجية بحيث يتم عرض تقرير أسبوعى عن المواقع التى تم المرور عليها.

وتابع، بأن ذلك يتواكب مع إطلاق مبادرة لمنع ومكافحة الفساد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لنشر أساليب المكافحة وزيادة وعى المواطنين بذلك ، وتوضيح الإجراءات القانونية التى يتم تنفيذها وإتخاذها تجاه من يثبت عليه واقعة للفساد ، وكذا تفعيل الخط الساخن لتلقى شكاوى الفساد ، وهو الذى يتوازى بمواصلة تعاون المحافظة مع اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك من خلال منسقى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تم عقد ورشة عمل بمقر الأكاديمية الوطنية لمناقشة الرؤية المستقبلية للمرحلة الثالثة لهذه الإستراتيجية 2023/2030 ، مع عقد إجتماعات تنسيقية لكافة الإدارات المنوط بها تنفيذ متطلبات الإستراتيجية خلال المرحلة القادمة.