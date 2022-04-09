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لو نازل من البيت.. شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر.. بث مباشر

السبت، 09 أبريل 2022 10:26 ص
لو نازل من البيت.. شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر.. بث مباشر كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا لرصد حركة المرور، أعلى كوبري أكتوبر في القاهرة صباح اليوم السبت، حيث شهد انتظاما في حركة السير في الاتجاهين، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لمواجهة وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة السير.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1137 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و 114 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 12 دراجة نارية مخالفة، 15 مخالفة موقف عشوائى، 23 مخالفة شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 


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