قومى المرأة بشمال سيناء يحقق فى شكوى تعدى ابن على والدته

تلقى فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء استغاثة على السوشيال ميديا، بتعدي ابن على والدته المسنة بالسب والضرب بصفة متكررة خلال الشهور السابقة، و خلال شهر رمضان، وتأذى الجيران من سلوك هذا الابن.

وأعلن فرع القومى للمرأة فى شمال سيناء فى بيان، أنه بناء على هذه الشكوى، قامت إحسان داود غالى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببحث جدية الاستغاثة وصحتها، ومن خلال التواصل بجيران السيدة المسنة وأخذ المعلومات التى تخص الواقعة، وتم تشكيل فريق تكون من فاطمة نصار وفريال عبيد وعايدة مصبح عضوات الفرع ونسرين حمدى محامية مكتب الشكاوى وبرئاسة إحسان داود غالى مقررة الفرع.

وتم عمل زيارة للحاجة محفوظة الحفنى يوم الجمعة الموافق 8 أبريل لتقديم سبل الدعم النفسى والقانونى والمجتمعى لهذه السيدة المسنة من خلال المجلس القومى بشمال سيناء، وتم سماع أقوال الجيران الذين أكدوا ضرب الابن والدته المسنة من حوالى ستة أشهر، إلا أن ذلك لا يمنع بقيامه بتلبية احتياجاتها، وبرر البعض بأن يكون التعدى بسبب مرض آلام والضغوط النفسية الواقعة عليه وقد حذره الجيران من هذه المعاملة السيئة لامه، ألا أن الوضع تفاقم، وتم القبض على هذا الابن.

وتابع البيان انه وبمخاطبة الحاجة محفوظة الحفنى عن ضرب ابنها لها، انكرت ذلك، وبقلب الام المصرية الاصلية، واوجدت له المبررات لعصبيته الشديدة عليها وانها لا تقدر على فراقه.

وبسؤال إحسان غالى لها عن مطالبها وماذا تريد، أجابت أنها تشكر المجلس القومى للمرأة أولا على هذه الزيارة، وتتمنى تكرارها، واشادت بجيرانها الذين لم يتوانى احد منهم فى خدمتها والقيام على تلبية احتياجاتها، وانها ليس لها فى هذه الدنيا الا ابنها وتلتمس أن يفرج عنه ويرجع لها لانها بحاجته ومهما اخطأ فهو ابنها.

وتابع البيان، انه واثناء الزيارة تم تلقى اتصال من شقيق الابن من الوالد، وتم اجراء حوار معه عن الواقعة ووعد بانهاء الخلاف بين الابن ووالدته، واخذ التعهد اللازم عليه نحو حمايه السيدة محفوظة الحفنى ورعايتها وحسن المعاملة وفى نهاية المقابلة تم وعد الحاجة محفوظة بتكرار الزيارة ومتابعتها ومساندتها من قبل المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء.