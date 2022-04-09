قطع المياه عن قرى ومراكز وادى النطرون وامتداد البستان بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة انقطاع المياه عن قرى ومراكز وادى النطرون وامتداد البستان وذلك اعتباراً من اليوم السبت 9/4/2022 من الساعه 7 صباحا حتى الأحد 10/4/22 الساعه 7 صباحا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال التطوير والتوسعه لطريق القاهره الاسكندريه الصحراوى بمنطقه وادى النطرون.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.