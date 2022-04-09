قافلة سكانية شاملة بقرية تروجى بأبو المطامير بمبادرة "حياة كريمة"

البحيرة - ناصر جودة

نظمة جامعة دمنهور تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ووحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بقرية تروجى وبمشاركة أساتذة متخصصون.

حيث تم خلال القافلة تقديم الخدمات البيطرية لعدد 1087 أغنام (باطنة وطفيليات خارجية ورش طفيليات داخلية) و417 أبقار وجاموس (باطنة وجراحة وطفيليات خارجية ورش تناسليات التهاب ضرع) و 15 دواب باطنة 200 دواجن باطنة.

كما تم قياس الضغط والسكر لـ 15 شخص ، وتوزيع 15 عبوة مبيدات رش وسماد

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات لهم بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى.