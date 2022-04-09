فنلندا تبدي استعدادها لتصعيد العقوبات على روسيا وإرسال أسلحة لأوكرانيا

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أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين اليوم السبت، أن بلادها مستعدة لتصعيد العقوبات ضد روسيا وأنه يتعين على جميع الشركات الغربية مغادرة موسكو.

ونقلت صحيفة (يلي) الفنلندية على موقعها الإلكتروني عن مارين قولها: "بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وإنسانية لأوكرانيا، فإن فنلندا مستعدة أيضا لإرسال أسلحة".

وأوضحت أن " فنلندا تدعم عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك تلك التي تغطي سياسة الطاقة"، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لن يردع العقوبات.

وجاءت تصريحات مارين بعد يوم من خطاب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أمام البرلمان الفنلندي حيث قال للنواب إن فنلندا قد تعاني من نفس مصير أوكرانيا.

ولا تزال مارين متحفظة حيال الكشف عن موقفها الشخصي من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وازداد اهتمام الفنلنديين بالانضمام إلى التحالف العسكري بشكل كبير منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.