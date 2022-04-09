ضبط جرائم أموال بقيمة 684 مليون جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعهاK حيث استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ونجحت في ضبط خلالها (51) متهم ، وبحوزتهم ( 26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 41 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (297) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية - دمياط – الأقصر – سوهاج - كفر الشيخ – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة) ، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (424) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 1 جرينوف - 54 بندقية آلية – 44 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 30 مسدس – 295 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 70خزينة)، وضبط (916) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ضموا (28) متهم إعترفوا بإرتكاب (29) حادث سرقة متنوع، وضبط (26) قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (81) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (108) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (380912) حكم قضائى ، بينها (1322) حكم جناية ، و(141672) حكم حبس، و(187086) حكم غرامة، و(50832) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8937 قضية تموينية متنوعة) .. أبرزها ضبط (151) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (6838 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 923130 جنيه)، وضبط (11) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (63788 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8597) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2354٫729) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (341) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (863٫634 طن- 145247 ألف عبوة غذائية – 93488 ألف قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (61) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت ( 51٫868 طن – 624 عبوة زيت طعام – 317 بطاقة ذكية)، وضبط (40) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (348,967 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة" - 5280 عبوة "زيت طعام")، وضبط (20) قضية بيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت (92,800 طن "أسمنت" – 159,600 طن "حديد تسليح" – 3,300 "جبس")، وضبط (118) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر .. بمضبوطات بلغت (201,773 طن "دقيق – زيت طعام – أرز – فول – أعلاف" -36760 لتر– 22284 عبوة – 131500 قطعة متنوعة).

وتمكنت مباحث الكهرباء من ضبط (72176) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60,552,650) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1454) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (684,858,836) مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (1,303,871) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (127) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (159,180,474 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (126) قضية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بلغت (92,991,029 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 65,439,445 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (158,430,474مليون جنيه).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1233) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة – أسلحة نارية وذخائر – أموال عامة – سلاح أبيض).

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (197) قضية بإجمالى مضبوطات (8031) فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (113) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: بمضبوطات بلغت (2652) من بينها (أجهزة "ريسيفر" ماركات مختلفة - مجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر) ، وكذا ضبط (84) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (5379) تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية دول الحصول على تفويض من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (488) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1265) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (220) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، (144) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (66) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (469) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (981) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (5080) أرجيلة، وغلق (4003) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (44920) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (44759) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (161) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (901) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (166 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (140٫876 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (21٫212 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (9٫667 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (3٫952 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (50 جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (460 جرام، وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (150 جرام)، و (15,787 ألف قرص مؤثر مخدر) و ( 1280 قرص ترامادول مخدر) و (2250 قرص كبتاجون مخدر) و (8 قرص إكستاسى "الخبوط" المخدر)، وضبط قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (4) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (17,000,000مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (8) قضايا بإجمالى (8) متهمين .. بمضبوطات بلغت (420 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (291520) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (44938 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2946 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (499 سيارة – 63دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (11810) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (181) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (732) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (2) منهم، وفحص (669) مركبة وتبين مخالفة (8) مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية، وجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3689) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (162) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (25) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (68) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (378) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

ضبط جرائم أموال بقيمة 684 مليون جنيه خلال أسبوع

حيث استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ونجحت في ضبط خلالها (51) متهم ، وبحوزتهم ( 26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 41 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (297) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية - دمياط – الأقصر – سوهاج - كفر الشيخ – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة) ، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (424) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 1 جرينوف - 54 بندقية آلية – 44 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 30 مسدس – 295 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 70خزينة)، وضبط (916) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ضموا (28) متهم إعترفوا بإرتكاب (29) حادث سرقة متنوع، وضبط (26) قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (81) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (108) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (380912) حكم قضائى ، بينها (1322) حكم جناية ، و(141672) حكم حبس، و(187086) حكم غرامة، و(50832) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8937 قضية تموينية متنوعة) .. أبرزها ضبط (151) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (6838 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 923130 جنيه)، وضبط (11) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (63788 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8597) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2354٫729) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (341) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (863٫634 طن- 145247 ألف عبوة غذائية – 93488 ألف قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (61) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت ( 51٫868 طن – 624 عبوة زيت طعام – 317 بطاقة ذكية)، وضبط (40) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (348,967 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة" - 5280 عبوة "زيت طعام")، وضبط (20) قضية بيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت (92,800 طن "أسمنت" – 159,600 طن "حديد تسليح" – 3,300 "جبس")، وضبط (118) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر .. بمضبوطات بلغت (201,773 طن "دقيق – زيت طعام – أرز – فول – أعلاف" -36760 لتر– 22284 عبوة – 131500 قطعة متنوعة).

وتمكنت مباحث الكهرباء من ضبط (72176) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60,552,650) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1454) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (684,858,836) مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (1,303,871) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (127) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (159,180,474 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (126) قضية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بلغت (92,991,029 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 65,439,445 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (158,430,474مليون جنيه).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1233) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة – أسلحة نارية وذخائر – أموال عامة – سلاح أبيض).

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (197) قضية بإجمالى مضبوطات (8031) فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (113) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: بمضبوطات بلغت (2652) من بينها (أجهزة "ريسيفر" ماركات مختلفة - مجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر) ، وكذا ضبط (84) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (5379) تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية دول الحصول على تفويض من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (488) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1265) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (220) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، (144) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (66) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (469) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (981) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (5080) أرجيلة، وغلق (4003) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (44920) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (44759) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (161) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (901) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (166 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (140٫876 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (21٫212 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (9٫667 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (3٫952 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (50 جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (460 جرام، وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (150 جرام)، و (15,787 ألف قرص مؤثر مخدر) و ( 1280 قرص ترامادول مخدر) و (2250 قرص كبتاجون مخدر) و (8 قرص إكستاسى "الخبوط" المخدر)، وضبط قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (4) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (17,000,000مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (8) قضايا بإجمالى (8) متهمين .. بمضبوطات بلغت (420 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (291520) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (44938 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2946 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (499 سيارة – 63دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (11810) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (181) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (732) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (2) منهم، وفحص (669) مركبة وتبين مخالفة (8) مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية، وجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3689) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (162) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (25) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (68) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (378) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.