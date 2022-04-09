زيلينسكى يعلن زيارة جونسون لكييف بعد إعلان الزيارة غير الرسمية.. صور

كتب آسر أحمد

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن صور تجمعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي سافر إلى كييف للقاءة، حيث نشر صوراً تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "يعد رئيس وزراء المملكة المتحدة من أكثر المعارضين الأوليين للغزو الروسي، وهو من زعماء الضغط والعقوبات على روسيا والدعم الدفاعي لأوكرانيا، متواجد في كييف".

وسبق وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، سافر إلى كييف للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكى فى زيارة غير معلنة.

وأظهرت صورة شاركتها سفارة أوكرانيا لدى المملكة المتحدة على تويتر، الزعمين جالسين عبر طاولة فى عاصمة البلاد، مع أعلام كل منهما فى الغرفة.

وفى شرح الصورة، كتبت السفارة ببساطة: "مفاجأة" برمز تعبيرى يغمز. ولم يعلق مسئولو داونينج ستريت وكييف بعد على محتويات المحدثات.



لقاء جونسون مع رئيس اوكرانيا



الرئيس الاوكراني ورئيس وزراء بريطانيا

في الشهر الماضي ، أفادت الأنباء أن رئيس الوزراء قد طلب من المسئولين دراسة جدوى وقيمة الرحلة إلى العاصمة الأوكرانية لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني.

في ذلك الوقت ، قيل إن مسؤولي الأمن كانوا " لديهم مخاوف'' من سفر جونسون إلى منطقة حرب. لكن مصدرًا في وايتهول – الحكومة- قال إن جونسون "يريد الذهاب" إذا كان من الممكن فعل ذلك.