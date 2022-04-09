اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 02:47 م
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"ربيع والعناني" يتفقدان أرض متحف بورسعيد القومى .. صور

السبت، 09 أبريل 2022 02:37 م
"ربيع والعناني" يتفقدان أرض متحف بورسعيد القومى .. صور الفريق أسامة ربيع ووزير السياحة ومحافظة بورسعيد يتفقدا أرض المتحف القومي
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أرض متحف بورسعيد القومى القديم، وذلك فى إطار بحث الخطوات التنفيذية لإعادة إنشاء المتحف.

وتفقد "ربيع والعناني" المنطقة المحيطة بالمتحف للوقوف على مخطط مشروع تطوير واجهة المدخل الشمالى لهيئة قناة السويس.

وأنشئ متحف بورسعيد القومى قديمًا أمام ممشى ديليسبس السياحى المطل على المدخل الشمالى لقناة السويس، حيث تخضع أرض المتحف لـ3 جهات هي: وزارة الأثار وهيئة قناة السويس والمحافظة، وكان مقام على مساحة 13 ألف متر مربع عام 1963 قبل أن يتوقف العمل به لمدة 13 عامًا منذ عام 1967 حتى 1980 بعد ضربه بصاروخين فى يوليو عام 1967 خلال النكسة.

وجرى إعادة بناءه وافتتاحه بأعياد المحافظة بعيدها القومى فى ديسمبر عام 1986، ثم أُغلق عام 2009 لترميمه وإعادة تطويره إلا أن الشركة المنفذة وجدت عدم جدوى الترميم فكان القرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى، ولم يجرى البناء حتى اليوم، وكان يضم 9 آلاف قطعة أثرية من العصر الفرعونى والرومانى واليونانى والإسلامى والقبطي، وذلك قبل نقلها لمخازن الوزارة.

 

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المحافظ يستقبل وزير السياحة

 

الوزير والمحافظ ورئيس الهيئة
الوزير والمحافظ ورئيس الهيئة

 

تفقد أرض المتحف القومي
الفريق أسامة ربيع ووزير السياحة ومحافظة بورسعيد يتفقدا أرض المتحف القومي

 

تفقد أرض المتحف ببورسعيد
تفقد أرض المتحف ببورسعيد

 

 


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