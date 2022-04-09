رئيس حى ثان المحلة يتفقد أعمال توسعة الطريق بمدخل المدينة

الغربية - عادل ضرة

تفقد المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى، أعمال شد الجزء الخاص بالسور لكوبرى التوسعة بمدخل المدينة بمنطقة منشية البكرى، واستكمال اعمال التدبيش استعدادا لإنهاء أعمال كوبرى التوسعة بمدخل المدينة الذى يتم تطويره لخلق سيولة مرورية فى هذه المنطقة، حيث ستساهم التوسعة فى إنهاء الاختناقات المرورية التى طالما عانت منها هذه المنطقة خلال السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، اعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الأحوزة العمرانية لـ 4 قرى بمركز المحلة ليكتمل بذلك اعتماد كافة الأحوزة العمرانية لقرى محافظة الغربية، كما اعتمد رحمى الأحوزة العمرانية لـ 47 عزبة ليصل بذلك عدد العزب التى تم اعتمادها 826 عزبة من أصل 1150 عزبة بنطاق المحافظة بنسبة وصلت إلى 72% وجارى اعتماد باقى العزب تباعاً.

ويأتى ذلك عقب مراجعة واعتماد كافة الخرائط بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة، ليبدأ العمل بها داخل الوحدات المحلية.

يذكر أن القرى الأربعة التى تم اعتماد الحيز العمرانى لها تقع بمركز المحلة الكبرى وهى قرى ( الشرقية وسيدى حمود التابعتان للوحدة المحلية البنوان وقريتى محب الجديدة وراغب الحديثة التابعتان بالوحدة المحلية الشهيدى)، والعزب التى تم اعتمادها هى عزب (سرهلك، المنشاوى الشرقية، إسماعيل منصور والمنشاوى القبلية) بمركز زفتى، عزب (الشاويشية، فرج غربال، عبد الستار صقر، أصلان، الطنطاوى، عماد الدين، صقر، صومة، عجبانه، عازر خزام، محمود عطية، كما تم اعتماد عزبة أنتريا القبلية، سليمان داود، جيران سالم، قسم ثاني، فضل الله، الكوه، عبد الله خضر (القشلان)، عيسى، غبريال، ماهر البحرية (العزب)، عبد القادر حلمى وعزبة عبد الحى خليل (فايق يكن ) بمركز المحلة الكبرى، عزب ( فوزى عبد الله باشا، التوفيقية، محمد خضر، صالح صدقي، فريد عابدين، ورثة ناصف، ماهر، أبو يوسف، خورشيد الغربية، على عثمان، سنبل والبهي، عبد العزيز دويدار (موسى أفندي) ومختار الباجورى بمركز قطور، عزبة ( محمد عبد اللطيف فايد ) ببسيون وعزبتى المنشاوى والزلاقة بمركز طنطا وعزبتى الشريف وكفر الهلاوى بكفر الزيات .